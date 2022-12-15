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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия Ужасы 2022

Рейтинг бельгийских фильмов в жанре ужасы 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
846
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
214
Аватар 4 17 декабря 2026
178
Аватар 3 19 декабря 2024
166
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
162
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Кобра
9.0
Коати. Легенда джунглей
9.0
Миньоны: Грювитация
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
9.0
1+1
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