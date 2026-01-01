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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия Фэнтези

Рейтинг бельгийских фильмов в жанре фэнтези

Господин Никто 8.0
1 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
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Дети леса 2 6.2
2 Дети леса 2 Сиквел фэнтези о приключениях юного получеловека-полупумы, который учится в магической школе
семейный, фэнтези 2026, Австрия / Бельгия / Германия / Италия
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Самые ожидаемые фильмы
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