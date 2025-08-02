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Рейтинг бельгийских фильмов в жанре драма

Юные сердца 8.5
1 Юные сердца
драма, семейный 2024, Бельгия / Нидерланды
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Достучаться до небес 8.2
2 Достучаться до небес Культовая криминальная драма с Тилем Швайгером
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
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Господин Никто 8.0
3 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
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Залечь на дно в Брюгге 7.7
4 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
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Нелюбовь 7.5
5 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
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Влюбись в меня, если осмелишься 7.5
6 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
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Выпускной 7.3
7 Выпускной
драма 2016, Румыния / Франция / Бельгия
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Патриоты 7.0
8 Патриоты
боевик, драма, военный 2006, Алжир / Бельгия / Франция / Марокко
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Остров изгоев 7.0
9 Остров изгоев Триллер о влюблённой паре, которой предстоит борьба за выживание
драма, триллер 2023, Франция / Исландия / Бельгия
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Нимфоманка: Часть 1 6.8
10 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
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Мелочи жизни 6.7
11 Мелочи жизни Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
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Разбитые сердца 6.6
12 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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Титан 6.2
13 Титан Боди-хоррор о неуправляемой и агрессивной девушке. Фильм-победитель Каннского фестиваля 2021
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
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Эра выживания 6.2
14 Эра выживания Фантастическая драма о безжалостной борьбе природы с людьми
приключения, драма, фантастика 2022, Литва / Франция / Бельгия
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Катастрофа 4.8
15 Катастрофа Фантастический триллер о кислотных дождях, истребляющих всё живое
драма, фантастика, триллер 2023, Бельгия / Франция
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