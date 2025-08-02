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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия Комедия 2024

Рейтинг бельгийских фильмов в жанре комедия 2024 года

Ночь в зоопарке 6.9
1 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Разбитые сердца 6.6
2 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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