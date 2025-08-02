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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия Приключения 2024

Рейтинг бельгийских фильмов в жанре приключения 2024 года

Сент-Экзюпери 6.4
1 Сент-Экзюпери История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
приключения 2024, Бельгия / Франция
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
2 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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