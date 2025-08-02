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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия 2024

Рейтинг бельгийских фильмов 2024 года

Юные сердца 8.5
1 Юные сердца
драма, семейный 2024, Бельгия / Нидерланды
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Ночь в зоопарке 6.9
2 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Мелочи жизни 6.7
3 Мелочи жизни Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
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Разбитые сердца 6.6
4 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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Сент-Экзюпери 6.4
5 Сент-Экзюпери История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
приключения 2024, Бельгия / Франция
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
6 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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