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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австрия Драма

Рейтинг австрийских фильмов в жанре драма

Отель Мумбаи: Противостояние
1 Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
7.9
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Мулен Руж
2 Мулен Руж
мюзикл, драма 2001, Австрия / США
7.4
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Астрал. Семейный обряд
3 Астрал. Семейный обряд
драма, ужасы, детектив 2022, Австрия
5.1
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