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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Триллер 2024

Рейтинг австралийских фильмов в жанре триллер 2024 года

Территория зла 6.9
1 Территория зла Захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом
боевик, триллер 2024, Австралия / США
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Спящие псы 6.7
2 Спящие псы Криминальный триллер с Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности
криминал, детектив, триллер 2024, Австралия
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Черная вдова. Укус смерти 6.3
3 Черная вдова. Укус смерти Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер 2024, Австралия / США
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Город тайн: Исчезнувшая 5.9
4 Город тайн: Исчезнувшая Детектив с Эриком Баной о таинственном исчезновении девушки в горах
триллер 2024, Австралия
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