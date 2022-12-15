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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Триллер

Рейтинг австралийских фильмов в жанре триллер

Матрица
1 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Одиннадцать друзей Оушена
2 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Апгрейд
3 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Дом восковых фигур
4 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Пила 6
5 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Пароль
6 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Профессионал
7 Профессионал
боевик, триллер 2011, США / Австралия
7.7
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Обитель зла: Последняя глава
8 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Обитель зла 3
9 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Не бойся темноты
10 Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.3
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Джунгли
11 Джунгли
боевик, приключения, триллер 2017, Австралия
7.2
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Воины света
12 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Двенадцать друзей Оушена
13 Двенадцать друзей Оушена
боевик, комедия, триллер, криминал 2004, США / Австралия
6.3
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Жажда золота
14 Жажда золота
триллер 2021, Австралия
6.3
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Открытое море: Монстр глубины
15 Открытое море: Монстр глубины
триллер 2022, Австралия
5.4
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Мама: Возвращение из тьмы
16 Мама: Возвращение из тьмы
триллер 2020, Австралия
4.7
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