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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Фантастика

Рейтинг австралийских фильмов в жанре фантастика

Матрица
1 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Люди Икс: Начало. Росомаха
2 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Апгрейд
3 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Обитель зла: Последняя глава
4 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Обитель зла 3
5 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Железное небо
6 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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