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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Ужасы 2025

Рейтинг австралийских фильмов в жанре ужасы 2025 года

Верни её из мертвых 7.2
1 Верни её из мертвых Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы 2025, Австралия / США
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Хищные твари 6.8
2 Хищные твари Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер 2025, Австралия
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