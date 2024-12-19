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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Фэнтези

Рейтинг австралийских фильмов в жанре фэнтези

Бюро магических услуг
1 Бюро магических услуг
фэнтези 2023, Австралия
7.8
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Легенды ночных стражей
2 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
7.8
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Три тысячи лет желаний
3 Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
7.3
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Самые ожидаемые фильмы
474
Аватар 4 17 декабря 2026
458
Аватар 3 19 декабря 2024
229
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
194
Аватар 5 21 декабря 2028
192
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9.1
Чебурашка
9.1
Зеленая миля
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