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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Драма

Рейтинг австралийских фильмов в жанре драма

Король говорит!
1 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Город тайн
2 Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.8
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Лев
3 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Контроль
4 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Австралия
5 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Воины света
6 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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