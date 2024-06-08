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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия Приключения 2023

Рейтинг австралийских фильмов в жанре приключения 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
560
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
520
Аватар 3 19 декабря 2024
516
Аватар 4 17 декабря 2026
229
Аватар 5 21 декабря 2028
154
Холоп 2 21 декабря 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Стражи Галактики. Часть 3
9.4
Король неба
9.2
Переводчик
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Стражи Галактики. Часть 3
9.4
Король неба
9.2
Переводчик
9.2
Судзумэ закрывает двери
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