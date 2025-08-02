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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Австралия 2024

Рейтинг австралийских фильмов 2024 года

Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
1 Быть лучше: История Робби Уильямса Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии
биография, музыка 2024, США / Австралия
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Территория зла 6.9
2 Территория зла Захватывающий боевик с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом
боевик, триллер 2024, Австралия / США
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200% Волк 6.8
3 200% Волк Пудель с друзьями спасает мир от космической катастрофы
анимация 2024, Австралия / Испания
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Спящие псы 6.7
4 Спящие псы Криминальный триллер с Расселом Кроу о расследовании убийства десятилетней давности
криминал, детектив, триллер 2024, Австралия
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Черная вдова. Укус смерти 6.3
5 Черная вдова. Укус смерти Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер 2024, Австралия / США
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Город тайн: Исчезнувшая 5.9
6 Город тайн: Исчезнувшая Детектив с Эриком Баной о таинственном исчезновении девушки в горах
триллер 2024, Австралия
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