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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Армения Приключения

Рейтинг армянских фильмов в жанре приключения

Фул Хаус: Посадка 7.8
1 Фул Хаус: Посадка
приключения, комедия 2026, Армения
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Самые ожидаемые фильмы
1043
Человек-паук: Новый день 20 августа 2026
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Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
471
Одиссея 30 июля 2026
320
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
250
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
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Унесенные призраками
8.7
Человек-Паук: Паутина Вселенных
8.7
Проект «Конец света»
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
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Stray Kids: The dominATE Experience
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