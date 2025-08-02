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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Аргентина Ужасы 2023

Рейтинг аргентинских фильмов в жанре ужасы 2023 года

Одержимые злом 7.0
1 Одержимые злом Хоррор о демоне, захватившем мирную деревушку
ужасы 2023, Аргентина / Уругвай
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Заклятие. Зарождение зла 4.5
2 Заклятие. Зарождение зла Главная героиня, сосланная в монастырь, становится свидетельницей паранормальных явлений
ужасы 2023, Аргентина / Колумбия
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