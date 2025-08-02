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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Аниме 2020

Рейтинг фильмов в жанре аниме 2020 года

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» 8.4
1 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» Приключенческое аниме о смелых борцах с демонами
боевик, приключения, анимация, аниме 2020, Япония
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Вайолет Эвергарден. Фильм 8.3
2 Вайолет Эвергарден. Фильм Пронзительное аниме по мотивам одноименного мультсериала
анимация, драма, фэнтези, аниме 2020, Япония
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Ее заветное желание 8.0
3 Ее заветное желание Трогательное аниме о дружбе студента-океанолога и девушки на инвалидной коляске
анимация, драма, мелодрама, аниме 2020, Япония
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