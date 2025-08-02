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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2025

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2025 года

Дандадан: Злой глаз 8.6
1 Дандадан: Злой глаз Три первые серии второго сезона аниме "Дандадан"
анимация 2025, Япония
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Нэчжа побеждает Царя драконов 8.4
2 Нэчжа побеждает Царя драконов Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези 2025, Китай
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Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.5
3 Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Сестра и брат из Отдел магической безопасности наводят порядок в сказочном королевстве
анимация 2025, Россия
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Три богатыря. Ни дня без подвига 2 6.1
4 Три богатыря. Ни дня без подвига 2 Великие русские витязи вновь спасают Русь-матушку
анимация 2025, Россия
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Каяра: Путь судьбы 5.4
5 Каяра: Путь судьбы Смелая девочка бросает вызов судьбе и спасает своё племя
анимация 2025, Перу
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