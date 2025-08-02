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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2024

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2024 года

Атака титанов: Последняя атака 9.2
1 Атака титанов: Последняя атака
боевик, анимация, драма 2024, Япония
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Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение 8.8
2 Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение
боевик, приключения, анимация 2024, Япония
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Дикий робот 8.8
3 Дикий робот История робота, который попадает на необитаемый остров и там находит семью
приключения, анимация, семейный 2024, США
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Головоломка 2 8.4
4 Головоломка 2 Райли знакомится с подростковыми эмоциями
анимация 2024, США
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ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке 8.4
5 ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке
анимация, комедия, драма, аниме 2024, Япония
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Оглянись 8.4
6 Оглянись Юная художница встречает талантливую соперницу и переосмысливает свои способности
анимация, драма 2024, Япония
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Трансформеры: Начало 8.2
7 Трансформеры: Начало Приключенческий мультфильм о том, как Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Моя геройская академия: Ты следующий 8.2
8 Моя геройская академия: Ты следующий
боевик, анимация, фэнтези, аниме 2024, Япония
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Истребитель демонов: Тренировка столпов 8.1
9 Истребитель демонов: Тренировка столпов
анимация, аниме 2024, Япония
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Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги 7.9
10 Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
анимация, драма, спорт, аниме 2024, Япония
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Муфаса: Король лев 7.9
11 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
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Моана 2 7.8
12 Моана 2 Древний зов ведёт Моану навстречу величайшему приключению в жизни
анимация 2024, США
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Приключения Паддингтона 3 7.7
13 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Как приручить бизона 7.6
14 Как приручить бизона Мультфильм о невероятных приключениях юных сирот в Америке
приключения, анимация, комедия 2024, Испания
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Три Кота. Зимние каникулы 7.5
15 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Кунг-фу Панда 4 7.5
16 Кунг-фу Панда 4
боевик, приключения, анимация 2024, США
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10 жизней 7.4
17 10 жизней Комедийный мультфильм о коте, которому предстоит побывать в шкуре разных животных
анимация 2024, США
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Гадкий я 4 7.3
18 Гадкий я 4 Новые приключения Грю и желтых миньонов
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Лунтик. Возвращение домой 7.2
19 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Гарфилд 7.1
20 Гарфилд
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Ночь в зоопарке 6.9
21 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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200% Волк 6.8
22 200% Волк Пудель с друзьями спасает мир от космической катастрофы
анимация 2024, Австралия / Испания
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Зверопоиск 6.4
23 Зверопоиск Свин-детектив и беглая слониха против жестокого мира шоу-бизнеса
приключения, анимация 2024, Канада / Великобритания
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
24 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Моя чудная семейка 6.1
25 Моя чудная семейка Обычная девочка из семьи волшебников должна спасти мир
приключения, анимация 2024, Германия
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Кот и пёс 6.1
26 Кот и пёс Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
приключения, анимация, комедия 2024, Франция
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
27 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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Пушистое превращение 5.8
28 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Последний дракон 5.8
29 Последний дракон Мультфильм об опасных приключениях отважной девочки и говорящего дракона
анимация 2024, Китай / Испания
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Полный армагеддец 5.2
30 Полный армагеддец Анимационная комедия о сперматозоидах гика, которые стремятся попасть в женскую яйцеклетку
анимация, комедия, мюзикл 2024, Норвегия
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