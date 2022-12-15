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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2021

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2021 года

Зверопой 2
1 Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.9
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Лука
2 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Райя и последний дракон
3 Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.5
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Красавица и дракон
4 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Энканто
5 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Большой красный пес Клиффорд
6 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
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Босс-молокосос 2
7 Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.2
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Семейка Аддамс: Горящий тур
8 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Неисправимый Рон
9 Неисправимый Рон
анимация 2021, США
7.9
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Кощей. Начало
10 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Том и Джерри
11 Том и Джерри
анимация 2021, США
7.8
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Щенячий патруль в кино
12 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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My Little Pony: Новое поколение
13 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Космический джем: Новое поколение
14 Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика 2021, США
6.7
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Три богатыря и Конь на троне
15 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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