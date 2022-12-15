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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2020

Лучшие анимационные фильмы 2020 года

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
1 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Душа
2 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Ее заветное желание
3 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Зов предков
4 Зов предков
приключения, анимация, семейный 2020, США
8.5
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Вайолет Эвергарден. Фильм
5 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Тролли. Мировой тур
6 Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.1
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9.0
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9.0
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9.0
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