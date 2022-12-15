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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2019

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2019 года

Эверест
1 Эверест
анимация 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
2 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Камуфляж и шпионаж
3 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Дитя погоды
4 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Вперёд
5 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Тайная жизнь домашних животных 2
6 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Angry Birds 2 в кино
7 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Фиксики против кработов
8 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Семейка Аддамс
9 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
10 Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.7
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Дети моря
11 Дети моря
анимация, аниме 2019, Япония
7.5
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Код Гиас: Лелуш воскресший
12 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Снежная королева: Зазеркалье
13 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Иван Царевич и Серый Волк 4
14 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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Королевский корги
15 Королевский корги
анимация 2019, Бельгия
6.8
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