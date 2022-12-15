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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2018

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Проза бродячих псов. Фильм
2 Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме 2018, Япония
8.2
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Ральф против интернета
3 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Суперсемейка 2
4 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
5 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
6 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
7 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Гринч
8 Гринч
анимация 2018, США
8.0
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Астерикс и тайное зелье
9 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
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Кролик Питер
10 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Три богатыря и наследница престола
11 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Мирай из будущего
12 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Смолфут
13 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Пришельцы в доме
14 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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Остров собак
15 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Волшебный парк Джун
16 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Папа-мама Гусь
17 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
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ЛЕГО Фильм-2
18 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
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Два хвоста
19 Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.7
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