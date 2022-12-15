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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2017

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2017 года

Тайна Коко
1 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
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Балерина
2 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Фердинанд
3 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
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Гадкий я 3
4 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Тачки 3
5 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Мэри и ведьмин цветок
6 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
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Стань легендой! Бигфут младший
7 Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
8 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Фиксики. Большой секрет
9 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Три богатыря и принцесса Египта
10 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Мы — монстры
11 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
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Сказ о Петре и Февронии
12 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Лего Фильм: Бэтмен
13 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
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My Little Pony в кино
14 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Смешарики. Дежавю
15 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Маленький вампир
16 Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.4
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Трио в перьях
17 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
18 Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
семейный, анимация, приключения 2017, Испания
6.7
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Подводная эра
19 Подводная эра
анимация, приключения 2017, Испания
6.5
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Реальная белка 2
20 Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения 2017, США / Канада / Корея
6.4
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Смурфики: Затерянная деревня
21 Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.3
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Эмоджи фильм
22 Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.2
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм
23 ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
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