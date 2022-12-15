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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2014

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2014 года

Город героев
1 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Как приручить дракона 2
2 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Астерикс: Земля Богов
3 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Рио 2
4 Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация 2014, США
7.4
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Наруто: Последний фильм
5 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Пингвины Мадагаскара
6 Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.4
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Черепашки-ниндзя
7 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Три богатыря. Ход конем
8 Три богатыря. Ход конем
анимация 2014, Россия
5.7
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Король Лев
9.0
Ходячий замок
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