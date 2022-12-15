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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2013

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2013 года

Холодное сердце
1 Холодное сердце
приключения, анимация, семейный 2013, США
8.5
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Университет монстров
2 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Семейка Крудс
3 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Ветер крепчает
4 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Гадкий я 2
5 Гадкий я 2
анимация, семейный 2013, США
7.8
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Турбо
6 Турбо
анимация 2013, США
7.2
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Облачно... 2: Месть ГМО
7 Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
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Иван Царевич и Серый Волк 2
8 Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация 2013, Россия
6.5
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Эпик
9 Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.3
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