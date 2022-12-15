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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2010

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2010 года

Рапунцель: Запутанная История
1 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Как приручить дракона
2 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Три богатыря и шамаханская царица
3 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Легенды ночных стражей
4 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Гадкий я
5 Гадкий я
семейный, анимация 2010, США
8.1
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Шрэк навсегда
6 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Мегамозг
7 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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История игрушек: Большой побег
8 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
9 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Сезон охоты 3
10 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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Артур и война двух миров
11 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
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Альфа и Омега: Клыкастая братва
12 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
7.3
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