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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2009

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2009 года

Ледниковый период 3: Эра динозавров
1 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Рождественская история
2 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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9
3 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Шевели ластами
4 Шевели ластами
анимация, приключения 2009, Бельгия
7.8
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
5 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Артур и месть Урдалака
7 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Принцесса и лягушка
8 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Иллюзионист
9 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Монстры против пришельцев
10 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Миссия Дарвина
11 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Планета №51
12 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Наша Маша и волшебный орех
13 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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