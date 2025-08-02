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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2024

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2024 года

Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение 8.8
1 Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение
боевик, приключения, анимация 2024, Япония
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Дикий робот 8.8
2 Дикий робот История робота, который попадает на необитаемый остров и там находит семью
приключения, анимация, семейный 2024, США
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Дюна: Часть вторая 8.7
3 Дюна: Часть вторая Продолжение фантастического блокбастера Дени Вильнева
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
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Огненный лис 8.5
4 Огненный лис Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
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Трансформеры: Начало 8.2
5 Трансформеры: Начало Приключенческий мультфильм о том, как Оптимус Прайм и Мегатрон стали заклятыми врагами
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Граф Монте-Кристо 8.2
6 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Соник 3 в кино 8.2
7 Соник 3 в кино Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
фантастика, приключения, комедия 2024, США
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Артур, ты король 8.1
8 Артур, ты король Приключенческий фильм с Марком Уолбергом о дружбе спортсмена и бродячей собаки
семейный, приключения 2024, США
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Муфаса: Король лев 7.9
9 Муфаса: Король лев Приквел «Короля льва» о юном отце Симбы
приключения, анимация, драма 2024, США
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Плохие парни до конца 7.8
10 Плохие парни до конца
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Приключения Паддингтона 3 7.7
11 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Майор Гром: Игра 7.6
12 Майор Гром: Игра Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах
боевик, приключения 2024, Россия
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Как приручить бизона 7.6
13 Как приручить бизона Мультфильм о невероятных приключениях юных сирот в Америке
приключения, анимация, комедия 2024, Испания
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Три Кота. Зимние каникулы 7.5
14 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Кунг-фу Панда 4 7.5
15 Кунг-фу Панда 4
боевик, приключения, анимация 2024, США
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Веном: Последний танец 7.5
16 Веном: Последний танец Симбиотический дуэт защищает мир от земных и космических угроз
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Северный полюс 7.5
17 Северный полюс Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма 2024, Россия
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Годзилла и Конг: Новая империя 7.4
18 Годзилла и Конг: Новая империя
боевик, приключения 2024, США
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Гладиатор 2 7.4
19 Гладиатор 2 Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
боевик, приключения, драма 2024, США
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Гадкий я 4 7.3
20 Гадкий я 4 Новые приключения Грю и желтых миньонов
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Пальма 2 7.3
21 Пальма 2 Медвежонок и овчарка против браконьеров в диком лесу
семейный, приключения 2024, Россия
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Сто лет тому вперед 7.2
22 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
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Лунтик. Возвращение домой 7.2
23 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
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Миссия «Красный» 7.1
24 Миссия «Красный» Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Рождество
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Крейвен-охотник 7.1
25 Крейвен-охотник Русский антигерой Marvel охотится за преступниками мирового масштаба
боевик, приключения, фантастика 2024, США
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Гарфилд 7.1
26 Гарфилд
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Смерч 2 7.0
27 Смерч 2 Приключенческий триллер об охотниках за штормами
боевик, приключения, триллер 2024, США
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Манюня. Приключения в деревне 6.9
28 Манюня. Приключения в деревне Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
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Сверхъестественное. Разлом времени 6.8
29 Сверхъестественное. Разлом времени Путешествие во времени превращается в битву за спасение мира
боевик, приключения, фантастика 2024, Таиланд
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Элла и Черный Ягуар 6.6
30 Элла и Черный Ягуар Семейный фильм о приключениях отважной девочки и её четвероногого друга
приключения, комедия, семейный 2024, Франция
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Огниво 6.5
31 Огниво Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези 2024, Россия
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Сент-Экзюпери 6.4
32 Сент-Экзюпери История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
приключения 2024, Бельгия / Франция
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Зверопоиск 6.4
33 Зверопоиск Свин-детектив и беглая слониха против жестокого мира шоу-бизнеса
приключения, анимация 2024, Канада / Великобритания
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
34 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Моя чудная семейка 6.1
35 Моя чудная семейка Обычная девочка из семьи волшебников должна спасти мир
приключения, анимация 2024, Германия
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Кот и пёс 6.1
36 Кот и пёс Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
приключения, анимация, комедия 2024, Франция
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Легенда 6.0
37 Легенда Экшн-комедия с Джеки Чаном о путешествии в Ледниковый храм
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
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Операция «Панда» 6.0
38 Операция «Панда» Мастер кунг-фу Джеки Чан спасает уникальную панду от преступников
боевик, приключения, комедия 2024, Китай
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
39 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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Пушистое превращение 5.8
40 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Бордерлендс 5.8
41 Бордерлендс Комедийный боевик о циничной охотнице за головами, которая спасает мир
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Пираты галактики Барракуда 5.7
42 Пираты галактики Барракуда Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения 2024, Россия
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Баба Яга спасает новый год 5.7
43 Баба Яга спасает новый год Учёный и колдунья противостоят злой Снежной Королеве
семейный, приключения 2024, Россия
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Shabab el Bomb 5.5
44 Shabab el Bomb
приключения 2024, Саудовская Аравия
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
45 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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Золото Умальты 5.3
46 Золото Умальты Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн 2024, Россия
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Последний Ронин 5.0
47 Последний Ронин Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения 2024, Россия
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Последний день земли 4.9
48 Последний день земли
приключения 2024, Франция
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Василиса и хранители времени 3.5
49 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
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Мой любимый чемпион 2.4
50 Мой любимый чемпион Трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки и коня
приключения, семейный 2024, Россия
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