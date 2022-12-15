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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2021

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2021 года

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Лука
2 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Главный герой
3 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Красавица и дракон
4 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Не время умирать
5 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Энканто
6 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Круиз по джунглям
7 Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.3
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
8 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Дюна
9 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Охотники за привидениями: наследники
10 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Кощей. Начало
11 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
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Мой волк
12 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
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Щенячий патруль в кино
13 Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.7
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Кролик Питер 2
14 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
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Чёрная Вдова
15 Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.6
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My Little Pony: Новое поколение
16 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Три богатыря и Конь на троне
17 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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Ассасин. Битва миров
18 Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.2
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9.0
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Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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