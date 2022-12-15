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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2015

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2015 года

Эверест
1 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Марсианин
2 Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.9
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Безумный Макс: Дорога ярости
3 Безумный Макс: Дорога ярости
приключения, боевик 2015, Австралия
7.9
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Выживший
4 Выживший
приключения, драма 2015, США
7.9
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Агенты А.Н.К.Л.
5 Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик 2015, США
7.8
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Дом
6 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Мстители: Эра Альтрона
7 Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Миссия невыполнима: Племя изгоев
8 Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер 2015, США
7.6
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Разлом Сан-Андреас
9 Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.4
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Мир Юрского периода
10 Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
7.4
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Терминатор: Генезис
11 Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика 2015, США
7.3
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Каникулы
12 Каникулы
комедия, приключения 2015, США
7.3
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Последний охотник на ведьм
13 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
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007: СПЕКТР
14 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Звездные войны: Пробуждение силы
15 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
16 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Седьмой сын
17 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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