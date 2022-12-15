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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2014

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2014 года

Хоббит: Битва Пяти Воинств
1 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Стражи Галактики
2 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Как приручить дракона 2
3 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Астерикс: Земля Богов
4 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Территория
5 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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Первый мститель: Другая война
6 Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.6
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Приключения Паддингтона
7 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Рио 2
8 Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация 2014, США
7.4
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Пингвины Мадагаскара
9 Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный 2014, США
7.4
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Черепашки-ниндзя
10 Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.1
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
11 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.1
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Исход: Цари и Боги
12 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
13 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
фантастика, приключения, триллер, драма 2014, США
6.1
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Вий 3D
14 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Скорый
15 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
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Выпускной
16 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
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