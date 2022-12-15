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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2010

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2010 года

Принц Персии: Пески времени
1 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Легенды ночных стражей
3 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Шрэк навсегда
4 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Ученик чародея
5 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
6 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Хроники Нарнии: Покоритель зари
7 Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.9
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Время ведьм
8 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Легенда острова Двид
9 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Алиса в стране чудес
10 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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Книга Илая
11 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Хищники
12 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Пастырь 3D
13 Пастырь 3D
ужасы, приключения 2010, США
7.3
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Альфа и Омега: Клыкастая братва
14 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
15 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Мы из будущего 2
16 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Повелитель стихий
17 Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
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На игре 2. Новый уровень
18 На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик 2010, Россия
6.7
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Необычайные приключения Адель
19 Необычайные приключения Адель
приключения 2010, Франция
6.6
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Трон: Наследие
20 Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика 2010, США
6.3
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На крючке
21 На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.3
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