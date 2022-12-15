Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2005

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
Мистер и миссис Смит
2 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
3 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Белый плен
4 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен: начало
5 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
Оцените
Турецкий гамбит
6 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
Оцените
Кинг Конг
7 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Статский советник
8 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
Оцените
Чарли и шоколадная фабрика
9 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
Оцените
Мадагаскар
10 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
11 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Братья Гримм
12 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Автостопом по Галактике
13 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши