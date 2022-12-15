Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2022

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
Оцените
Анчартед: на картах не значится
2 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
Оцените
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
3 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
Оцените
Бэтмен
4 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
Оцените
Своя война: Шторм в пустыне
5 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
Оцените
RRR
6 RRR
боевик, драма 2022, Индия
8.3
Оцените
Флешбэк
7 Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Игра теней
8 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Наемник
9 Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Всё везде и сразу
10 Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пропавшая
11 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
Оцените
Код 355
12 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Падение Луны
13 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Месть Банши
14 Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши