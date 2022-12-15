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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2018

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2018 года

Мстители: Война бесконечности
1 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Веном
2 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Алита: Боевой ангел
3 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Первому игроку приготовиться
4 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Т-34
5 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Аквамен
6 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Апгрейд
7 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Небоскреб
8 Небоскреб
боевик 2018, США
8.0
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Бамблби
9 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
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Дэдпул 2
10 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
11 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
12 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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Мег: Монстр глубины
13 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Крид 2
14 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
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Человек-муравей и Оса
15 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
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Великий уравнитель 2
16 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
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Черная Пантера
17 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
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Миссия невыполнима: Последствия
18 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
19 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
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Альфа
20 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
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Пассажир
21 Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Охота на воров
22 Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Оверлорд
23 Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.6
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
24 Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
25 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Тихоокеанский рубеж 2
26 Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.3
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Анна
27 Анна
боевик 2018, США / Франция
6.7
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Лукас
28 Лукас
боевик 2018, Франция
6.6
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Шпион, который меня кинул
29 Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.6
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Планета зверей
30 Планета зверей
приключения, боевик, комедия, фантастика 2018, Китай
6.6
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22 мили
31 22 мили
боевик 2018, США
6.4
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Хищник
32 Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.3
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Черновик
33 Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.2
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Такси 5
34 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
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Все или ничего
35 Все или ничего
боевик, комедия 2018, Россия
5.3
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