10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне

Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»

Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"

Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь

Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России

Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали

Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов

Вот почему Галкин так и не стал народным артистом

Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь

Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»