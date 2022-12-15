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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2012

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2012 года

Джон Картер
1 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Мстители
2 Мстители
боевик 2012, США
8.2
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Гонка
3 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
4 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
5 Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.8
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007: Координаты
6 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Неудержимые 2
7 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
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Люди в черном 3
8 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
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Заложница 2
9 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Другой мир: Пробуждение
10 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Судья Дредд
11 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
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Эволюция Борна
12 Эволюция Борна
боевик 2012, США
7.5
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Охотники на ведьм
13 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Петля времени
14 Петля времени
боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Морской бой
15 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
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Мачо и ботан
16 Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.4
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Код доступа
17 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
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Агент под прикрытием
18 Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Толстяк на ринге
19 Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.2
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Новый Человек-паук
20 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Война миров Z
21 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
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Напролом
22 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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Вспомнить все
23 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
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Железное небо
24 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
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G.I. Joe: Бросок кобры 2
25 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
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Белоснежка и охотник
26 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
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Соловей-Разбойник
27 Соловей-Разбойник
боевик 2012, Россия
6.6
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Гнев титанов
28 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
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Прометей
29 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
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Кон-Тики
30 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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Бригада. Наследник
31 Бригада. Наследник
боевик 2012, Россия
4.6
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