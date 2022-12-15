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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2005

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2005 года

Мистер и миссис Смит
1 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Константин: повелитель тьмы
2 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
3 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Бэтмен: начало
4 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Кинг Конг
5 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Город грехов
6 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Бой с тенью
7 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Разбогатей или сдохни
8 Разбогатей или сдохни
драма, мюзикл, боевик, криминал 2005, США
7.7
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
9 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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«V» значит Вендетта
10 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Doom
11 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Лысый нянька: Спецзадание
12 Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия 2005, США / Канада
6.9
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Дневной дозор
13 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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Сволочи
14 Сволочи
боевик, драма 2005, Россия
6.2
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