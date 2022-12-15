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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2003

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2003 года

Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
1 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.9
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Последний самурай
2 Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
8.0
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Плохие парни 2
3 Плохие парни 2
боевик, комедия, триллер 2003, США
7.9
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Двойной форсаж
4 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Другой мир
5 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Убить Билла
6 Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик 2003, США
7.5
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Матрица: Перезагрузка
7 Матрица: Перезагрузка
боевик, фантастика 2003, США
7.4
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Люди Икс 2
8 Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика 2003, США
7.2
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Однажды в Мексике
9 Однажды в Мексике
вестерн, боевик, криминал 2003, США
6.9
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Матрица: Революция
10 Матрица: Революция
боевик, фантастика 2003, США
6.6
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Терминатор 3: Восстание машин
11 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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