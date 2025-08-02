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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 1927

Рейтинг фильмов в жанре боевик 1927 года

Метрополис 8.1
1 Метрополис
боевик, фантастика, драма, триллер 1927, Германия
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Крылья 7.6
2 Крылья
мелодрама, боевик, драма, военный 1927, США
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