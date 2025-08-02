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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1916

Рейтинг фильмов 1916 года

Нетерпимость 7.5
1 Нетерпимость
исторический, драма 1916, США
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Ссудная лавка 7.5
2 Ссудная лавка
комедия, короткометражный 1916, США
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За кулисами экрана 7.4
3 За кулисами экрана
комедия, короткометражный 1916, США
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Бродяга-музыкант 7.3
4 Бродяга-музыкант
комедия, драма, мелодрама 1916, США
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Жизнь за жизнь 7.0
5 Жизнь за жизнь
драма 1916, Российская империя
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Полиция 7.0
6 Полиция
комедия, короткометражный 1916, США
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