Выиграй билеты на показ сериала «Викинги» в КАРО
1 декабря онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров Каро покажут первые две серии долгожданного нового сезона сериала «Викинги».
Начало мероприятия: 20.00
Место проведения: Каро 7 Лиговъ.
Правильно ответь на вопросы викторины и попади на эксклюзивный показ «Викингов» на большом экране!
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей выберем рандомным способом 30 ноября.
Победители:
dolotov@***
angelgalka19@***
irinatar@***
Викторина окончена