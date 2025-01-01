Выиграй билеты на показ сериала «Викинги» в КАРО

Меню
Дата окончания викторины: 30 ноября 2017 11:01
1 декабря онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров Каро покажут первые две серии долгожданного нового сезона сериала «Викинги».

Начало мероприятия: 20.00

Место проведения: Каро 7 Лиговъ.

Правильно ответь на вопросы викторины и попади на эксклюзивный показ «Викингов» на большом экране!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей выберем рандомным способом 30 ноября.

Победители:

dolotov@***

angelgalka19@***

irinatar@***

Викторина окончена
