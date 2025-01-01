Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на фестиваль чешского кино Czech In

Выиграй билеты на фестиваль чешского кино Czech In

Дата окончания викторины: 17 ноября 2017 10:47
Выиграй билеты на фестиваль чешского кино Czech In

В Санкт-Петербурге с 23 по 27 ноября пройдет фестиваль чешского кино Czech In.

По традиции на фестивале Czech In представят всю разноплановость современного чешского кинематографа, в котором драма («Волк из Королевских Виноград») соседствует с романтической комедией («Сказки для Эммы»), традиционный чешский фильм («Дедушка») – с документальным кино мирового уровня («Пространство для жизни»), а арт-хаус («Менандр и Таис») – с детским фильмом («Дукатова скала»).

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на фестиваль чешского кино.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителя определим рандомным способом 17 ноября.

Победители:

awchik@*** sidr-j@*** menemot@***

Викторина окончена
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше