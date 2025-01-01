Выиграй билеты на фестиваль чешского кино Czech In

В Санкт-Петербурге с 23 по 27 ноября пройдет фестиваль чешского кино Czech In.

По традиции на фестивале Czech In представят всю разноплановость современного чешского кинематографа, в котором драма («Волк из Королевских Виноград») соседствует с романтической комедией («Сказки для Эммы»), традиционный чешский фильм («Дедушка») – с документальным кино мирового уровня («Пространство для жизни»), а арт-хаус («Менандр и Таис») – с детским фильмом («Дукатова скала»).

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на фестиваль чешского кино.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителя определим рандомным способом 17 ноября.

Победители:

awchik@*** sidr-j@*** menemot@***