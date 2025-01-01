Выиграй билет на эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент»

Компания Royal Walls совместно с интерьерной галереей Stilhaus устраивают эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент» (Loving Vincent), который состоится в среду 8 ноября в киноцентре «Мираж Синема» на Большом Проспекте Петроградской стороны («Мираж Синема» на Большом Проспекте, 35 А).

Сбор гостей в 18.30

Начало показа в 19.10

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент».

Победителей определим рандомным способом 7 ноября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

Gurlera@***;

msekretov@***;

arnick@***