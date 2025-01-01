Выиграй билет на эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент»
Компания Royal Walls совместно с интерьерной галереей Stilhaus устраивают эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент» (Loving Vincent), который состоится в среду 8 ноября в киноцентре «Мираж Синема» на Большом Проспекте Петроградской стороны («Мираж Синема» на Большом Проспекте, 35 А).
Сбор гостей в 18.30
Начало показа в 19.10
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент».
Победителей определим рандомным способом 7 ноября.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
Gurlera@***;
msekretov@***;
arnick@***
Викторина окончена