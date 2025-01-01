Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билет на эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент»

Выиграй билет на эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент»

Дата окончания викторины: 7 ноября 2017 14:59
Выиграй билет на эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент»

Компания Royal Walls совместно с интерьерной галереей Stilhaus устраивают эксклюзивный показ фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент» (Loving Vincent), который состоится в среду 8 ноября в киноцентре «Мираж Синема» на Большом Проспекте Петроградской стороны («Мираж Синема» на Большом Проспекте, 35 А).

Сбор гостей в 18.30

Начало показа в 19.10

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма «Ван Гог. С Любовью, Винсент».

Победителей определим рандомным способом 7 ноября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

Gurlera@***;

msekretov@***;

arnick@***

Викторина окончена
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
Россияне под Новый год смотрят «Иронию судьбы», а ИИ – 5 других фильмов: советует тем, кто устал от Нади и Лукашина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше