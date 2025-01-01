Выиграй приз с символикой фильма «Субурбикон»

16 ноября в прокат выходит черная комедия братьев Коэн «Субурбикон».

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Конец 50-х. Воплощение американской мечты.

Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие – Роуз Лодж, любящая жена и мать, погибает от рук грабителей, вторгшихся в дом одного из самых уважаемых семейств. Ее сестра Маргарет приезжает, чтобы поддержать родственников. Но Гарднер Лодж, безукоризненный муж и отец, после смерти жены ведет себя так странно, что даже его малолетний сын Ники задается вопросом: что задумал папа? Дальнейшая цепь невероятных и крайне странных событий постепенно разрушает образ «святого семейства», в котором за идиллической оболочкой чего только не скрывается: и месть, и предательство, и шантаж…

