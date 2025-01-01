Викторина к фильму «Иллюзия обмана 2» от Синема Парк

Меню
Дата окончания викторины: 7 июня 2016 12:00
9 июня в прокат выходит продолжение знаменитого фильма про фокусников - «Иллюзия обмана 2». Кинотеатр Синема Парк предлагает поучаствовать в розыгрыше пригласительного билета на специальный показ

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги – опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины, и выиграйте билет на обе части фильма «Иллюзия обмана». 8 июня в 20-00 в кинотеатре Синема Парк в Гранд Каньоне.

Викторина окончена
