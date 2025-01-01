Выиграй книгу-комикс «Фиксики. Большой секрет»

28 октября в прокат вышел мультфильм «Фиксики. Большой секрет»!

Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!

