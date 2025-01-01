Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билет на премьеру фильма «Тор: Рагнарёк»

Выиграй билет на премьеру фильма «Тор: Рагнарёк»

Дата окончания викторины: 27 октября 2017 12:41
Выиграй билет на премьеру фильма «Тор: Рагнарёк»

С 30 октября по 1 ноября в крупных городах России пройдет грандиозный киномарафон Marvel, на экраны вернутся – «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Тор 2: Царство тьмы». Марафон завершится закрытым показом долгожданного блокбастера «Тор: Рагнарёк».

Объединенная сеть Формула Кино и Синема Парк и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс для настоящих фанатов Вселенной MARVEL, ярких спецэффектов и супергеройского кино!

Правильно ответь на вопросы викторины и получи 2 билета на Всероссийский Марафон Marvel!

В розыгрыше участвуют: Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск

По одному победителю из каждого города определим рандомным способом 27 октября!

Для тех, кто не надеется на удачу, есть еще один способ попасть на закрытую премьеру «Тор: Рагнарёк»! Купи билет на марафон MARVEL в любом кинотеатре Синема Парк и получи пригласительный на премьеру в подарок.

Победители:

Nadysha_20@***

Mariya1910@***

spectraf5@***

o_o.vic@***

hessi_ka@***

raza4ok2014@***

leveret.91@***

rustam1110@***

kirmati1986@***

ershova.kseniya@***

galina_13698@***

davl81@***

vasiljevanastya@***

alexkashsh@***

VikochkaLady@***

lenasto88@***

crusaint@***

Pakshina@***

Викторина окончена
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше