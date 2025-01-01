Выиграй билет на премьеру фильма «Тор: Рагнарёк»
С 30 октября по 1 ноября в крупных городах России пройдет грандиозный киномарафон Marvel, на экраны вернутся – «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Тор 2: Царство тьмы». Марафон завершится закрытым показом долгожданного блокбастера «Тор: Рагнарёк».
Объединенная сеть Формула Кино и Синема Парк и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс для настоящих фанатов Вселенной MARVEL, ярких спецэффектов и супергеройского кино!
Правильно ответь на вопросы викторины и получи 2 билета на Всероссийский Марафон Marvel!
В розыгрыше участвуют: Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск
По одному победителю из каждого города определим рандомным способом 27 октября!
Для тех, кто не надеется на удачу, есть еще один способ попасть на закрытую премьеру «Тор: Рагнарёк»! Купи билет на марафон MARVEL в любом кинотеатре Синема Парк и получи пригласительный на премьеру в подарок.
Победители:
