Выиграй билеты на Страшный Weekend с Амедиатекой в «КАРО»

28 и 29 октября онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» отметят наступающий Хэллоуин показами самых обсуждаемых и страшных хоррор-сериалов сезона. В кинотеатрах Санкт-Петербурга - «КАРО 11 Охта», «КАРО 7 Лиговъ», «КАРО 9 Варшавский экспресс» зрителей ждут первые серии седьмого сезона «Американской истории ужасов» (под названием «Культ») и второго сезона «Изгоняющего дьявола».

Время показов в 20.00

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на Страшный Weekend.

5 победителей выберем рандомным способом 27 октября!

В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.

Победители:

left.post@***

ezericshe@***

lihomanova88@***

stmebel07@***

krolechka1991@***